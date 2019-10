Starkstromtage bieten ausschließlich Livemusik

Abweichend zu den vergangenen Jahren, aber traditionell zum Beginn der Herbstferien präsentieren die diesjährigen Starkstromtage des Jugendkulturhauses Prisma am Freitag und Samstag, 25. und 26. Oktober, erstmals ausschließlich Livemusik. Wie das Prisma-Team mitteilt, erwartet Jugendliche und Junggebliebene ein hochkarätig besetztes „Rap-Reggae-Deutsch-HipHop“-Wochenende.

Seit Jahren touren „Iriepathie“, der Top-Act am Freitag, mit ihrem Reggae-, Dancehall- und Deutsch-HipHop-Sound nicht nur in Österreich, sondern auch auf Jamaika und jetzt live im Prisma in Bad Waldsee. Als Support und Opener rappen „Extra Large“ aus Ravensburg und Saulgau die Prismabühne – übrigens nicht zum ersten Mal. Laut Ankündigung nehmen die Rapper Checo & Simple Simon ihre Hörer mit auf eine zauberhafte Reise durch ihre Welt des Geschichtenerzählens und der Wortspielereien.

Am Samstag macht „Keine Zeit“ um Rapper „Arat“ den Anheizer als Support. Auch ihr aktueller Titel „Gebe Gas“ ist im Programm. Mit seinem Album „Für immer Wochenende“ war „Weekend“ mehrere Wochen die Nr.1 der Albumcharts in Deutschland. Als Topact dieses Abends gibt der Deutschrapper im Prisma aber auch Topaktuelles zum Besten, versprechen die Veranstalter. Zweimal bereits gewann „Weekend“ das sogenannte Videobattleturnier und war in diesem Jahr außerdem auf mehreren Festivalbühnen des Landes unterwegs.

Der vergünstigte Vorverkauf (inclusive sogenannter Doublepacks für beide Tage) im Prisma läuft noch bis einschließlich Donnerstag, 24. Oktober. Eintrittsbändel können zu den regulären Öffnungszeiten im Prisma erworben werden. Das Prisma weist Eltern ausdrücklich darauf hin, dass für Jugendliche unter 14 Jahren kein Einlass besteht (außer in Begleitung eines Elternteils).

Ein Partypass oder ein unterschriebenes Blatt ist nicht ausreichend für Kinder und wird nicht akzeptiert. Die Verantwortung hierfür, wie auch der Aufenthalt im öffentlichen Raum vor dem Jugendkulturhaus, liegt bei den Eltern oder Erziehungsberechtigten.