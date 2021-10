Starker Auftritt bei den „Baden-Württembergischen“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den Baden-Württembergischen Straßenlaufmeisterschaften am 10.10. in Heilbronn konnten sich die Läufer des TSV Reute bei strahlendem Sonnenschein über zahlreiche Medaillen und persönliche Bestzeiten freuen. Auf dem schnellen 10 km-Rundkurs am Neckarufer erkämpfte sich die Mannschaft mit Uwe Hahn, Hans Breuninger und Manfred Borsutzky mit 2 Minuten Vorsprung vor dem zweitplatzierten LAV Tübingen den Meistertitel in ihrer Altersklasse. Uwe Hahn und Hans Breuninger erzielten dabei mit Bruttozeiten von 38:21 und 38:41 Silber und Bronze in ihrer Altersklasse. Leider konnte der starke M60-Läufer Siegfried Borsutzky sein Team nicht wie erhofft verstärken. Er befindet sich nach einem Fahrradunfall derzeit wieder im Aufbautraining. Erfreulicherweise konnte Manfred Borsutzky als Ersatzläufer durch seinen beherzten Einsatz der Mannschaft zum Sieg verhelfen. Paulina Wolf erkämpfte sich mit 38:25 die Bronzemedaille in der weiblichen Jugend U23. Laurin Wolf konnte als jüngster Wettbewerbsteilnehmer mit 42:45 eine neue persönliche Bestleistung verbuchen, ebenso wie Steffen Hahn, der in 33:41 Minuten das Ziel erreichte und damit erstmals seine „34-Minuten-Barriere“ knackte.