„Starke Tage“ im Oberallgäu

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahrs verbrachte die 5. Klasse der Döchtbühlschule mit ihrer Klassenlehrerin Franziska Hadaller und Jakob Riether drei starke Tage im Schullandheim bei Sonthofen. Fast alle Kinder nahmen daran teil, auch dank der kräftigen Unterstützung des Fördervereins der Schule!

Das Freizeitheim „Kahlrückenalpe“ auf 1200 m Höhe bot nicht nur eine wunderschöne Aussicht auf die umliegenden Berge, sondern auch sämtliche Freizeitangebote, die Kindern diesen Alters Freude bereiten – inklusive Boulderhalle!

Die starken Tage dienten vor allem dazu, dass sich die Kinder besser kennenlernen und sich eine Klassengemeinschaft entwickelt, die sich auch positiv auf das Lernen in der Schule auswirkt. In diesem Sinne waren die Tage ein voller Erfolg. Nicht nur die aufregende An- und Abreise, auch die Bergtour zum Rangiswanger Horn (1616 m) und verschiedene erlebnispädagogische Spiele, unterstützt durch Martin Becker von der Schulsozialarbeit, erforderten viel Teamgeist, gegenseitige Unterstützung und ermöglichten gemeinsame Erlebnisse und Erfolge.

Nach den vielen Entbehrungen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben die starken Tage gezeigt, was Schule neben dem Unterricht alles bieten kann.