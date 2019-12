Starke Leistung der TG Bad Waldsee

Am letzten Spieltag der Hinrunde haben die Badmintonspieler die TG Bad Waldsee in der Bezirksliga Oberschwaben zu Hause mit 6:2 gegen den TSV Altshausen IV gewonnen. Gegen den TSV Altshausen V gab es ein 4:4. Mit diesem Erfolg klettert die TG auf Platz vier der Tabelle.

TG Bad Waldsee – TSV Altshausen IV 6:2. – Josef Prinz und One Setiaji entschieden das Männerdoppel in einem spannenden Dreisatz-Spiel für sich. Auch das Frauendoppel, gespielt von Valentina Chaldarova und Sarah Schmid, endete zugunsten der TG. Im anschließenden Männerdoppel mussten Raphael Kühndel und Peter Thiel den Gegnern zum verdienten Sieg gratulieren. Im Einzel gewannen Peter Thiel und Sarah Schmid souverän und auch Raphael Kühndel punktete. Mit einem 5:1-Zwischenstand war der Sieg für die TG bereits sicher. One Setiaji verlor sein Einzel knapp, während Josef Prinz und Ina Otte mit einem Sieg im Mixed den 6:2-Erfolg klarmachten.

TG Bad Waldsee – TSV Altshausen V 4:4. – Im zweiten Spiel des Tages waren Josef Prinz und One Setiaji im Männerdoppel sowie Valentina Chaldarova und Sarah Schmid im Frauendoppel im dritten Satz knapp unterlegen. Raphael Kühndel und Peter Thiel gewannen ihr Doppel dieses Mal in drei Sätzen. Im Einzel punkteten Peter Thiel und Sarah Schmid erneut souverän und auch auf das Mixed, gespielt von Josef Prinz und Ina Otte, war Verlass. Mit 4:2 führte Bad Waldsee, doch sowohl One Setiaji als auch Raphael Kühndel verloren, daher endete die Begegnung 4:4.