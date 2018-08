Starke Kids und Teens beim Ferienspaßkurs

Viele Kinder haben den Ferienspaßkurs zur Gewaltprävention im Rahmen des Ferienspaßprogramms in Bad Waldsee besucht. Das Motto lautete „Mit mir nicht! – Wir sind stark!“.

Veranstaltet hatten den Kurs die TG Bad Waldsee Fitness & Selbstverteidigung in Zusammenarbeit mit dem Jugendkulturhaus Prisma sowie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Themen für dieses Jahr waren Kinderrechte, richtig Hilfe holen, traue keinem Fremden, setze deine Stimme richtig ein und Selbstbehauptung, unter anderem wie zeige ich mit meinem Körper, dass ich stark bin. Die Teilnehmer lernten auch Grundlagen in Schlag- und Tritttechniken sowie verschiedene Selbstverteidigungstechniken bei Standardangriffen. Der Spaß kam auch dieses Jahr nicht zu kurz, und alle Teilnehmer von klein bis groß waren mit viel Eifer beim Training dabei. Trainer Hubert Amann freute sich: „Einfach toll wie sich die Bad Waldseer Kinder in der Ferienzeit engagieren und immer wieder mit viel Spaß dabei sind.“