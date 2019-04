Standort des Maxibads wird zukunftstauglich gemacht

Damit sich die Klinik Maximilianbad baulich vergrößern kann hat der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner Sitzung am Montagabend den Bebauungsplan um rund 1,9 Hektar erweitert. Damit wird der Standort zukunftstauglich gemacht.

Einstimmig ist das Gremium dem städtischen Vorschlag gefolgt und befürwortete die Anpassung. Der Bebauungsplan „Erweiterung Urbachtal“ wurde vergrößert. Der Plan war seit 1968 rechtsverbindlich. Wie Baurechtamtsleiter Peter Natterer dem Gremium erläuterte, sind damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für großzügige Baufenster im Bereich der Klinik geschaffen worden – insbesondere in westlicher Richtung, also zum Friedhof hin. Die künftige bauliche Entwicklungen der Klinik ist mit diesem Beschluss möglich. „Um den Klinikstandort Maximilianbad zu stärken, soll das Haus C um ein weiteres Vollgeschoss aufgestockt und ein zweiter Aufzug errichtet werden“, wird in der Sitzungsunterlage zudem ganz konkret auf zukünftige Maßnahmen hingewiesen.

CDU-Stadtrat Hubert Leißle informierte sich, ob zukünftig nicht ein Anbau im Bereich der Waldsee-Therme sinnvoller wäre. Thomas Manz, Erster Beigeordneter der Stadt, nannte den die technische Infrastruktur als Hauptvorteil im Bereich Maxibad. „Außerdem haben wir beim Rehazentrum bei der Therme nicht viele Möglichkeiten zu erweitern. Daher konzentrieren wir uns auf diesen Standort“, sagte Manz zum Maxibad.

Für diese erste Änderung des Bebauungsplans „Erweiterung Urbachtal“ wird das beschleunigte Verfahren nach Paragraph 13a Baugesetzbuch durchgeführt.