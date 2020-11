Städtische Rehakliniken zählen zu den Top-Rehakliniken Deutschlands

Gleich drei Bereiche der Städtischen Rehakliniken haben es in die „Focus Rehaklinikliste 2021“ geschafft: Laut einer Pressemitteilung der Kliniken handelt es sich dabei um die gynäkologische Onkologie für die Behandlung von Brustkrebs und gynäkologischen Tumoren, die Orthopädie und die orthopädische Onkologie für die Behandlung von Knochenkrebs.

Als Grundlage für die Vergabe der Siegel entwickelte das Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ) ein Bewertungsschema. Ausgangspunkt der Recherche sei die Befragung von Klinikärzten, niedergelassenen Medizinern, Patientenverbänden, Vertretern indikationsbezogener Selbsthilfegruppen und Sozialdienstmitarbeitern, heißt es weiter in dem Schreiben. Schließlich gehen aus den Befragungen die Kliniken heraus, an die die Experten nicht nur ihre Patienten verweisen, sondern wo, laut „Focus“, sie sich auch selbst behandeln lassen würden.

In allen Bereichen überzeugt

Im Anschluss werden diese Häuser anhand einer Vielzahl von Kriterien bewertet: zu den weiteren Kriterien und Daten, die erhoben wurden zählen die Ausstattung und das Service-Angebot, wie auch die Qualität der Behandlung, die Qualitätssicherung, hygienische Standards und die praktizierten Hygienemaßnahmen.

Die Städtischen Rehakliniken hätten gemäß des Berichts in allen Kriterien auch in diesem Jahr überzeugt, würden vergleichsweise häufig empfohlen, fänden somit wiederholt Eingang in die Liste „Top-Rehaklinik“ und werden mit dem Siegel ausgezeichnet.

„Wir freuen uns sehr, zum wiederholten Male die Focus-Siegel zu erhalten“, so der Direktor der Städtischen Rehakliniken, Peter Blank, und weiter: „Diese erneute Auszeichnung ist eine Bestätigung für unsere Behandlungsqualität und die hohe Patientenzufriedenheit, an der wir alle zusammen arbeiten. Denn die Bedürfnisse der Rehabilitanden in den Vordergrund zu stellen und jedem einzelnen die passende und individuelle Therapie zu planen, um den bestmöglichen Heilungsprozess zu ermöglichen, ist unser täglicher Anspruch. Die Auszeichnung ist somit unser aller Verdienst“.

Coronavirus bereitet Sorge

Sorgenvoll verfolgten alle in der Klinik die Ausbreitung des Coronavirus. Doch böten die Städtische Rehakliniken Bad Waldsee auch in dieser Situation medizinische und therapeutische Versorgung. Möglich sei dies laut Blank durch ein hochprofessionelles Hygienemanagement und das entsprechend ausgebildete und geschulte Fachpersonal, das den aktuellsten Richtlinien und Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) folgt und intensiv mit dem Deutschen Beratungszentrum für Hygiene (BzH) in Freiburg zusammenarbeitet.