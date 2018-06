Stadtwerke haben Geschäftsführer

Die Bad Waldseer Stadtwerke haben seit dem ersten Mai einen neuen Geschäftsführer. Wie Bürgermeister Roland Weinschen auf SZ-Anfrage mitteilt, hat Jörg Uhde die Leitung der Stadtwerke GmbH zunächst mit 30-prozentigem Arbeitsumfang übernommen. Zum September dieses Jahres soll er dann 100 Prozent seiner Arbeitskraft in die Leitung der Stadtwerke stecken. Den fließenden Übergang begründet Weinschenk damit, dass Uhde, Leiter des Bereichs Geothermie bei der Axpo AG mit Sitz in der Schweiz, noch in dortige Projekte involviert ist. Ein ausführlicher Bericht zum neuen Geschäftsführer folgt in Kürze.