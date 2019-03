Stadtverwaltung Bad Waldsee besucht Firma Wissinger

Um sich über die in Bad Waldsee ansässigen Unternehmen zu informieren, sich besser kennenzulernen und den Austausch untereinander zu pflegen sowie zu fördern, besuchen Vertreter der Stadt Bad Waldsee regelmäßig Betriebe in der Stadt sowie den Ortsteilen. Wie die Stadt mitteilt, stand für Bürgermeister Roland Weinschenk und die Wirtschaftsförderin der Stadt, Shqipe Karagja, der Besuch der Firma Wissinger Bad Waldsee in Gaisbeuren auf dem Besuchsprogramm.

Die städtischen Vertreter wurden von Geschäftsführer Peter Schulz und Sascha Mahler empfangen. Schulz gab einen Rückblick auf die vergangenen Jahre. Die Firma Wissinger aus Freudenstadt hatte zum 1. April 2017 die Geschäftsaktivitäten der Firma Jens Wiegräfe Digitale Druck- und Werbetechnik übernommen. Als eigenständiges Tochterunternehmen firmierte das neue Unternehmen bis 31. Dezember 2018 als Wissinger Wiegräfe, seit 1. Januar 2019 trägt es die Bezeichnung Wissinger Bad Waldsee. Das bisherige Team sowie der Vertriebs- und Produktionsstandort in Bad Waldsee bleiben erhalten, wie der Geschäftsführer laut Pressemitteilung erklärte. In den vergangenen zwei Jahren sei das Unternehmen neu organisiert worden und man habe Investitionen in neue Maschinen getätigt, um den Standort im Bereich UV-Plattendirektdruck weiter auszubauen. Mit einer neuen High-Tech-Druckmaschine könne anhand neuester Technik eine Vielzahl an starren Materialien wie beispielsweise Hartschaum, Aluverbund, Glasplatten sowie flexible Banner- und Display-Materialien bedruckt werden. Ergänzt werde das Technik-Paket durch einen Cutter mit Fräseinheit, auf dem die bedruckten Medien mit einer Breite von bis zu 2,20 Metern weiterverarbeitet werden können. Am Standort Bad Waldsee wolle das Unternehmen sich vorwiegend auf den Plattendruck spezialisieren, Für den Rollengroßformatdruck nutze man das neu gebaute Druckereigebäude in Freudenstadt. Wissinger zähle zu den ersten Unternehmen in Deutschland, die nahtfreien Textildrucke mit bis zu fünf Metern Breite im Thermosublimationsverfahren anbieten, sagte Schulz laut Meldung. Auf die Frage, ob das Unternehmen ebenfalls vom Fachkräftemangel betroffen sei, erklärte Schulz, dass der Personalbedarf weiter wachse und man durchaus an Fachkräften mit technischem Verständnis für den Druck Interesse habe.