Stadtseniorenrat lädt zum Filmnachmittag

Der Stadtseniorenrat Bad Waldsee lädt die ältere Generation am Donnerstag, 6. Juni um 15 Uhr in das Kino Seenema ein. Nachdem der Stadtseniorenrat über Aktuelles informiert hat und anschließenden Gesprächen wird um 16 Uhr das Drama „Edie“ gezeigt.

Zum Inhalt: Die 83-jährig verwitwete Edie entscheidet, dass es nie zu spät für Träume und Abenteuer ist. Erst recht nicht, wenn die eigene Tochter Nancy sie in ein Altersheim abschiebt, weil sie glaubt, dass Edie nicht mehr alleine zurechtkommt. Die alte Dame packt also ihren in die Jahre gekommenen Camping-Rucksack und lässt ihr Leben hinter sich. Sie reist in die schottischen Highlands, um dort einen Pfad zu besteigen, den ihr Vater immer mit ihr hatte gehen wollen, den ihr verstorbener Ehemann aber nie erlaubt hatte. Mit einem Wanderführer stürzt Edie sich ins Ungewisse, um den Mount Suilven in Schottland zu besteigen. Für Kaffee, Kuchen und Film zahlen Mitglieder sieben Euro, Nichtmitglieder neun Euro.