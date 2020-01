Stadtseniorenrat lädt zu Vorträgen und Gesprächen ein

Zu Gesprächen, Kaffee, Kuchen und Film laden der Stadtseniorenrat und das Kino Seenema die ältere Generation auf Donnerstag, 6. Februar, ab 14 Uhr ins Seenema ein. Nach Informationen zu aktuellen Themen und Vorträgen und anschließendem Austausch wird laut Mitteilung um 15 Uhr der Film „Auerhaus“ gezeigt.

Zum Inhalt: Vier Freunde und ein Versprechen: Ihr Leben soll nicht langweilig werden. Darum beschließen Höppner, Frieder, Vera und Cäcilia einfach mal alles anders zu machen, als man es in der Provinz so macht. Sie ziehen gemeinsam ins Auerhaus und gründen unter den missbilligen Blicken der Dorfbewohner eine WG. Um den Moment zu feiern- alle Regeln zu brechen – und vor allem um ihren Kumpel Frieder vor sich selbst zu retten. Denn der ist sich nicht so sicher, warum er überhaupt leben soll. Doch wie lange können die Mauern des Auerhauses den Zauber dieser Gemeinschaft in den 70er-Jahren beschützen?