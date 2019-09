Stadtseniorenrat lädt zu Kaffee, Kuchen und Film

Zu Gesprächen, Kaffee, Kuchen und Film laden der Stadtseniorenrat und das Kino Seenema die ältere Generation am Donnerstag, 5. September, um 15 Uhr ins Seenema ein. Nach einer Information vom Stadtseniorenrat zu aktuellen Themen und anschließender Diskussion wird um 16 Uhr der Film „A Gschicht über D’Lieb“ gezeigt. Kaffee, Kuchen und Film kosten sieben Euro für Mitglieder, neun Euro für Nichtmitglieder.

Zum Inhalt: Die Geschwister Maria und Gregor leben im Schwarzwald der 1950er-Jahre. Während der gemeinsame Vater will, dass sein Sohn einst den Bauernhof übernimmt, wünscht sich Gregor nichts mehr, als eine Tankstelle an der nahen Bundesstraße zu eröffnen. Diesen Traum kann er ohne die monetäre Hilfe des uneinsichtigen Vaters allerdings nicht umsetzen, weshalb die Männer häufig in Streit geraten. Schwester Maria spielt dann regelmäßig die Vermittlerin. Als der Vater sich endlich doch noch bereiterklärt, Gregor seinen Segen und sein Geld zu geben, stellt er schwerwiegende Bedingungen für diese Unterstützung.