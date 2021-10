Stadtseniorenrat hat nach der Pandemie viel zu besprechen

Der Stadtseniorenrat Bad Waldsee ist zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung im katholischen Gemeindehaus zusammengekommen. Da diese zuvor mehrmals verschoben werden musste, gab es für Bürgermeister Matthias Henne und den Vorsitzenden Helmut Brecht viel zu berichten.

Bürgermeister Henne bedankte sich zu Beginn für die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam und bei Isabel Sonntag, die als Sprachrohr zwischen Verwaltung und Stadtseniorenrat fungiere. Der Stadtseniorenrat sei seit seiner Neugründung im Jahr 2015 mittlerweile auf 307 Mitglieder angewachsen und sei damit die Interessenvertretung für die Generation „60+“ in Bad Waldsee. Henne informierte auch über das Projekt „Altstadt für Alle“ und bedankte sich dabei bei allen Senioren, die sich aktiv bei diesem Projekt eingebracht hätten.

Der Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Helmut Brecht, präsentierte Berichte über die Zeiträume von April 2019 bis April 2020 sowie von April 2020 bis September 2021, da die Versammlung insgesamt drei Mal verschoben werden musste. Dabei informierte Brecht über die Entwicklung der Sprechstunden mit Kinofilm und die PC-Kurse, die durch die Pandemie fast wieder auf den Nullpunkt zurückgefallen seien. Höhepunkt im Sommer 2019 war laut Brecht die Teilnahme von 55 Senioren am Landesseniorentag in Heilbronn mit Besuch der Bundesgartenschau. Seither hätten wegen der Pandemie jedoch viele Veranstaltungen und Vorträge ausfallen oder verschoben werden müssen.

Brecht begrüßte die Möglichkeit von Vor-Ort-Impfungen für ältere Bürger in der Stadthalle zu Beginn der Impfkampagne, bei denen auch der Stadtseniorenrat aktiv geholfen habe. Zudem freue es ihn, dass die Wanderungen mit anschließender Einkehr seit 29. Juli wieder regelmäßig stattfinden können und mittlerweile auch wieder die Sprechstunden mit Kinofilm unter der 3G-Voraussetzung sowie mit Besucherbegrenzung im Kino seenema stattfinden können.

Zum Thema digitaler Abfallkalender befinde man sich gerade in Abstimmung mit der Stadt Bad Waldsee. Man strebe an, dass der Kalender auch im städtischen Bürgerbüro oder bei den Ortschaftsverwaltungen ausgedruckt werden könne, so Brecht. Der Vorsitzende informierte auch über die Notfalldose und die Vorsorgemappe, die im städtischen Bürgerbüro und in den Ortschaftsverwaltungen erhältlich sind.

Die Mitglieder stimmten einer Änderung der Geschäftsordnung einstimmig zu, deren Notwendigkeit Helmut Brecht zuvor erläutert hatte. Nach Beratung im Vorstand werde diese dem Gemeinderat vorgelegt. Der Gesamtvorstand des Stadtseniorenrates wurde einstimmig entlastet. Das aktuelle fünfköpfige Vorstandsteam stellte sich erneut zur Wahl und wurde im Amt bestätigt. In alphabethischer Reihenfolge sind das Franz Bendel, Helmut Brecht, Herbert Ploil, Marianne Ploil und Erich Zaiser.