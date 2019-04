Stadtseniorenrat fährt zu Bundesgartenschau

Der Stadtseniorenrat lädt seine Mitglieder - und Senioren, die es noch werden wollen, zu einer Kombiveranstaltung am Mittwoch, 5. Juni, des Landesseniorenrates in Heilbronn ein. Am Vormittag werden von 10 bis 12.30 Uhr Vorträge stattfinden, wie zum Beispiel „Die bessere Hälfte“ mit Professor W. Herrmann oder „Älter werden in dieser Zeit“ mit Franz Müntefering. Ab 12.30 Uhr kann die Bundesgartenschau (BUGA) besichtigt werden.

Abfahrt mit dem Bus ist um 6.15 Uhr ab der Haltestelle Frauenberg (KSK), um 6.20 Uhr ab Bleiche und um 6.25 Uhr ab Bahnhof. Die Rückkehr ist gegen 20.30 Uhr geplant.

Der Fahrpreis pro Person beträgt 29 Euro, vergünstigt zehn Euro (inklusive eine Brezel und Mineralwasser).

Anmeldungen sind bis spätestens Mittwoch, 26. April, an Helmut Brecht unter Telefon 07524 / 7231 oder per E-Mail an helmut.brecht@brecht-advise.de zu richten. Nach der verbindlichen Anmeldung erhalten Sie ein Veranstaltungsblatt und die Angabe der Bankdaten auf das der Betrag überwiesen werden kann. Die Teilnahme erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.