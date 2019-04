Stadtseniorenrat bietet PC Kurs für Senioren an

Der Stadtseniorenrat bietet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule für seine Mitglieder – Neumitglieder sind immer willkommen – einen PC Kurs speziell für Senioren an. Die Kursgröße ist laut Mitteilung auf maximal zehn Teilnehmer beschränkt. Der erste Kurs findet von Dienstag, 7. Mai, bis Freitag, 10. Mai, jeweils von 13 bis 14.30 Uhr, in den Räumen der VHS statt. Für diesen Kurs sind noch Plätze frei. Der Preis beträgt für alle vier Tage insgesamt 28 Euro. Weitere Kurse können bei entsprechendem Interesse, ab sieben Teilnehmern, jederzeit stattfinden.

Anmeldungen bitte an Helmut G. Brecht unter Telefon 07524 / 7231 oder per E-Mail an helmut.brecht@brecht-advise.de