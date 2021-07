Stadtrallye lockt viele Interessierte an

Auf dem Rathausplatz in Bad Waldsee ist am vergangenen Samstag die neue digitale und nachhaltige Stadtrallye vorgestellt worden. Der Informationsstand der Fairtrade-Steuerungsgruppe fand laut Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee regen Zulauf und einige der Besucher spielten die Rallye direkt vom Start weg vor Ort.

Die nachhaltige Stadtrallye kann ein Jahr kostenfrei in der Bad Waldseer Innenstadt gespielt werden und enthält sechs Stationen, die frei wählbar oder nacheinander gespielt werden können. Start ist am Rathaus. Dort werden einige Fragen zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung gestellt und Bürgermeister Matthias Henne erläutert die Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Stadt in einem Video. Die weiteren Stationen beinhalten Fragen und Antworten zum nachhaltigen Konsum, zu saisonalen und regionalen Lebensmitteln, zu fairer Mode, zu fair gehandelten Lebensmitteln sowie einen allgemeinen Ausblick zum Thema Nachhaltigkeit.

Die Rallye wird in Bad Waldsee von mehreren Unternehmen der Innenstadt unterstützt und ist ein Projekt des Landkreises Ravensburg und der Eine-Welt-Regionalpromoterin Bodensee-Oberschwaben in Zusammenarbeit mit zehn Städten und Gemeinden in der Region. Alle beteiligten Kommunen sind zertifizierte Fairtrade-Towns oder streben die Zertifizierung an.