Stadtradeln-Kilometer können nachgetragen werden

Alle, die sich für die Aktion „Stadtradeln“ angemeldet und vom 12. Juni bis 2. Juli mit dem Fahrrad gefahrene Kilometer gesammelt haben, können diese laut Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee noch bis Freitag, 9. Juli, nachtragen. Ziel der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ sei es, privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen – für mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität, und natürlich auch um Spaß am Radfahren zu haben, so die Stadt. Mehr als 270 Radfahrer in 31 Teams haben sich für Bad Waldsee registriert und Kilometer gesammelt. Weitere Informationen unter www.stadtradeln.de/bad-waldsee Foto: Markus Leser