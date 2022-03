Stadtputzete mit OB Henne

Bad Waldsee putzt sich raus – und alle sind eingeladen, in Kernstadt und Ortschaften mitzuhelfen, Bad Waldsee ein Stück schöner zu machen, so die Stadtverwaltung. Die Aktion ist auch während der Pandemie möglich, denn sie ist zwar als eine gemeinsame Veranstaltung mit Bürgern, Vereinen und Familien gedacht, doch Müll könne man auch unter Einhaltung der Corona-Regeln sammeln. Wo man sammelt, kann sich jeder selbst aussuchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch Oberbürgermeister Matthias Henne hat seine Teilnahme zugesagt: „Selbstverständlich werden auch ich und meine Familie uns an dieser tollen Aktion zum Schutz der Umwelt beteiligen und mithelfen, unsere Heimatstadt auf diese Weise herauszuputzen. Ich bin schon sehr gespannt, wie viel Müll dabei zusammenkommt.“

Die Stadtverwaltung würde sich über Fotos der Teilnehmer im Einsatz oder anschließend freuen – am besten mitsamt dem eingesammelten Müll. Die Fotos sollen auf der städtischen Internetseite und teils auch im Amtsblatt erscheinen. Einfach per E-Mail an b.goeppel@bad-waldsee.de senden. Zusätzlich können die Bilder auf Instagram: #badwaldseebleibtsauber gepostet werden.

Gutes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung sind notwendig. Zudem empfiehlt sich das Tragen einer Warnweste. Wer Eimer, Greifzange und Sicherheits- oder Arbeitshandschuhe hat, möge sie mitbringen.

Die Stadt stellt aber auch Sicherheitshandschuhe ebenso wie Müllsäcke zur Verfügung. Diese können am Samstag, 26. März, in Bad Waldsee im städtischen Bürgerbüro (Hauptstraße 12/1) und im Baubetriebshof (Schützenstraße), jeweils von 8 bis 10 Uhr, abgeholt werden. Der eingesammelte Müll kann in Bad Waldsee auf der Bleiche von 8 Uhr bis 15 Uhr und im Baubetriebshof von 12 bis 15 Uhr abgegeben werden.

In den Ortschaften werden Müllsäcke und Sicherheitshandschuhe wie folgt ausgegeben: Mittelurbach: Parkplatz beim Dorfgemeinschaftshaus, 9 bis 10 Uhr; Reute: Schule, 8 bis 10 Uhr; Gaisbeuren: Dorfgemeinschaftshaus, 8 bis 10 Uhr; Haisterkirch: Ortschaftsverwaltung, 8 bis 10 Uhr und Michelwinnaden: Parkplatz am Pfarrhaus, 9 bis 10