Stadtkapelle spielt Frühschoppenkonzert

Zu ihrem ersten Frühschoppenkonzert nach der Sommerpause lädt die Stadtkapelle Bad Waldsee am Sonntag, 23. September, um 10.30 Uhr in die Stadthalle ein. Der Eintritt ist frei.

Unter Dirigent Joachim Weiss werden nach Angaben der Stadtkapelle auch die Jungmusiker spielen, die in den Sommerferien den D2- beziehungsweise D3-Kurs absolviert haben: Paul Bucher, Axel Bucher, Stefan Oberhofer, Simon Oberhofer, Lena Oberhofer, Michael Oberhofer, Lukas Lerner (D2) sowie Pirmin Bucher (D3). Die D-Lehrgänge der Bläserjugend Baden-Württemberg stehen für Qualifikationsstufen, die die jungen Musiker in Theorie und Praxis erlangen, wobei D2 für das silberne und D3 für das goldene Leistungsabzeichen stehen. „So werden jung und alt zusammen ein abwechslungsreiches Frühschoppenprogramm bestreiten, das sowohl traditionelle Konzertmärsche, als auch Filmmusik und Popklassiker vereint“, teilt die Stadtkapelle weiter mit. Auf dem Programm stehen „Gabriellas Sång“ aus dem schwedischen Kinofilm „Wie im Himmel“, der Konzertmarsch „Salemonia“ von Kurt Gäble, „The Way Old Friends Do“ von ABBA und der Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“.