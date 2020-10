Stadtkapelle probt für Jahreskonzert

Die Stadtkapelle Bad Waldsee hat coronabedingt ein halbes Jahr später als gewöhnlich ihre Generalversammlung abgehalten. Dabei standen auch die Wahlen des Vorstandes auf dem Programm hier ist es zu einigen Änderungen gekommen. Im aktuellen Jahr musste die Stadthalle wegen der Pandemie alle Veranstaltungen absagen. Dennoch wird aktuell für ein mögliches Jahreskonzert geprobt.

Turnus gemäß standen bei der Generalversammlung Wahlen an. Jeweils für zwei Jahre wurden gewählt: Franz Gapp als Vorsitzender Repräsentation/Veranstaltungen, Rainer Bucher übernahm das Amt der Vorsitzenden Verwaltung/Inventar von Uwe Auer. Dieser scheide aus persönlichen Gründen aus dem aktiven Vorstand aus. Kommissarisch wird Rainer Bucher auch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb leiten, neuer Vertreter im Bereich Jugendabteilung ist Lukas Lerner bisher war es Ralf Peter Steinmayer, Leiterin für den Bereich Inventar bleibt Christine Auer, Sonja Wild leitet den Bereich fördernde Mitglieder und Simone Gerlach übernimmt die Leitung des Bereichs aktive Mitglieder von Hans-Martin Maucher.

Musiker werden geehrt

Bei der Versammlung wurden zudem verdiente Musiker durch den Blasmusikkreisverbandsvorsitzenden Rudi Hämmerle geehrt. Seit bereits 50 Jahren ist Josef Seitz in der Stadtkapelle aktiv. Neben der Auszeichnung durch den Verband wurde er von der Stadtkapelle zum Ehrenmitglied ernannt. Erika Esenwein wurde für 40 Jahre und Gerald Auer für 30 Jahre aktives Musizieren geehrt. Eine Ehrung für 20 Jahre Aktivität erhielten Jenny Braig, Christine Auer und Lothar Ruetz. Für zehn Jahre aktives Musizieren wurden ausgezeichnet: Julia Auer, Pirmin Bucher, Maxi Gerlach, Lukas Lerner, Theresa Oberhofer, Katharina Riederer und Emil Schwarz.

Leiterin Bereich Finanzen Sabine Bär konnte von einem ausgeglichenen Jahresabschluss 2019 berichten. Die beiden Kassenprüfer Wolfgang Bohnert und Bettina Winkel hatten die Kassen im Vorfeld geprüft. Es wurde nichts beanstandet, alles sei säuberlich dokumentiert, und somit konnten sie die Entlastung der Leiterin Bereich Finanzen empfehlen. Leiter Bereich wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Rainer Bucher berichtete von seiner Arbeit berichtet. Die Organisation Altstadt- und Seenachtsfest 2019 sei rund gelaufen. Aktuell seien 22 jugendliche Musikanten bei der Stadtkapelle in Ausbildung, berichtete Theresa Längle.

Während die Stadtkapelle im Vorjahr bei zahlreichen Veranstaltungen aktiv war, musste der Verein coronabedingt die schon geplanten Aktivitäten für 2020 absagen.

Kapelle kann nicht zusammen proben

Der letzte Bericht kam vom Dirigenten der Stadtkapelle Joachim Weiß. Weiß leitet die Stadtkapelle jetzt im sechsten Jahr. Als Problem sieht Dirgent Weiß die aktuelle Probe-/Auftrittsituation der Stadtkapelle. Ende der Sommerferien wurde die Probearbeit wieder aufgenommen, aber aufgrund der aktuellen Vorgaben kann nicht die komplette Stadtkapelle zusammen proben. Es wird in drei unterschiedlichen Besetzungen für ein noch geplantes Jahreskonzert geprobt. Ob dieses Konzert tatsächlich stattfinden kann, sei derzeit nicht abzuschätzen.

Franz Gapp wies bei seinen Dankesworten auch daraufhin, dass Proberäume in die Jahre gekommen seien und größenmäßig und akustisch nicht mehr ausreichen würden. Der Vorsitzender Franz Gapp ließ nochmals das Vereinsjahr 2019 Revue passieren. Ein besonderer Auftritt der Stadtkapelle sei die Teilnahme beim Jubiläumsfest der Partnerkapelle Union Musicale de Manziat in Frankreich gewesen. Ein weiteres Highlight sei das Jahreskonzert am ersten Adventswochenende in der Stadthalle gewesen. Mehr als 700 Besucher konnten die Stadtkapelle dabei erleben.

Das laufende Vereinsjahr 2020 begann mit einem Frühschoppenkonzert und diversen Fasnetsumzügen für die Narrenzunft. Seit Mitte März konnten dann jedoch durch die Pandemie keine offiziellen Auftritte mehr gespielt werden.