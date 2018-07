Stadtkapelle Bad Waldsee punktet beim Landesmusikfest in Metzingen

Zum ersten Mal nach 13 Jahren hat die Stadtkapelle Bad Waldsee wieder an einem Wertungsspiel für Konzertmusik teilgenommen. Im Rahmen des Landesmusikfestes Baden-Württemberg in Metzingen spielten die 50 Musiker und Musikerinnen unter der Leitung von Dietmar Ruf in der Kategorie 4 in der Oberstufe.

Insgesamt beteiligten sich in dieser Kategorie 36 Musikkapellen aus Baden-Württemberg. Bei diesem Wettbewerb muss der Klangkörper nach den Regeln des Blasmusikverbands ein Pflichtstück und ein Selbstwahlstück vortragen.

Die Stadtkapelle hat für dieses Wertungsspiel „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock als Pflichtstück und die „Alvamar Ouvertüre“ von James Barnes als Selbstwahlstück einstudiert.

Früh am Sonntagmorgen fuhren die Waldseer Musikanten mit dem Bus nach Metzingen, um sich den drei Wertungsrichtern zu stellen. Nach dem gelungenen Vortrag der beiden Werke ging es nach einem kleinen Vesper zum Konrad-Adenauer-Platz bei der Stadthalle, wo der Gesamtchor stattfand. Über 4500 Musikanten aus ganz Baden-Württemberg stimmten das „Badnerlied“, das „Württemberglied“ und die „Nationalhymne“ an. Anschließend setzte sich der Festumzug mit mehr als 100 Musikkapellen und Festwagen durch Metzingen in Bewegung.

Kurz nach halb fünf am Nachmittag hatte die Spannung dann einen Höhepunkt: Der stellvertretende Vizepräsident des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg, Karl Glöckler, verkündete die Wertungsspielergebnisse auf dem Kelternplatz vor rund 2000 Musikanten.

Sehr gute Note

Die Waldseer Musiker mit ihrem Dirigenten Dietmar Ruf wurden für ihre disziplinierte und harmonische Probenarbeit mit dem Prädikat „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ belohnt. Auch nach der Heimfahrt wurde der Erfolg in den „heiligen Hallen“ des Es-Alt-Saxophon spielenden Geburtstagskindes Rainer Bucher gebührend gefeiert.