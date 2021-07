Welche Werbeagentur darf das Markenkonzept der Stadt Bad Waldsee ausgestalten? Diese Frage wird am Montag, 27. Juli, ab 18.45 Uhr während der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Haus am Stadtsee beantwortet. Darüber hinaus wird die Breitband-Ausbaukonzeption Thema sein sowie das weitere Vorgehen in Bezug auf die Stadthalle. Auch die Sanierung der neuen Zentralverwaltung im Gebäude des ehemaligen Finanzamtes steht auf der Tagesordnung.