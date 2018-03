Stadtförster widerspricht Spekulationen über gefällte Bäume

Der Waldseer Schlosspark soll dauerhaft als Parkanlage erhalten und im Frühjahr mit 250 Eichen und Erlen aufgeforstet werden. Diese Pläne bestätigte das kommunale Forstrevier auf SZ-Anfrage. Damit dürften die Zweifel einiger Bürger beseitigt sein, die mit ihren Einträgen in sozialen Netzwerken wie der Facebookgruppe „Ich bin ein Waldseer“ für Unruhe sorgen. Ein User schrieb dort zuletzt, man könne das „Wald“ aus „Waldsee“ bald streichen, wenn weiterhin „so viele“ Bäume eingeschlagen würden.

Martin Nuber ist eigentlich ein gelassener Mensch. Aber Vorwürfe dieser Art im Internet nerven ihn dann doch mit der Zeit; zumal er in der „Schwäbischen Zeitung“ immer wieder öffentlich Stellung bezogen hat zu Art und Umfang von Baumfällarbeiten im Stadtgebiet. Es sei „überhaupt nichts dran“ an Behauptungen, wonach im Wohnpark auch gesunde Bäume eingeschlagen worden seien. „Hier wurden in den vergangenen fünf Jahren ausschließlich vom Triebsterben befallene Eschen oder andere kranke Bäume gefällt, von denen bereits eine akute Gefahr ausgeht oder denen aufgrund abnehmender Vitalität keine Überlebenschance mehr gegeben werden kann“, betont Martin Nuber gegenüber der SZ.

Weil man bewusst den „sanften Weg“ beschreite, bleiben laut Nuber „sogar Bäume mit schon eindeutigem Krankheitsbild mit der Hoffnung auf Besserung noch stehen“. Dieses Vorgehen der Stadt ziehe allerdings einen enormen Aufwand nach sich. „Es muss jedes Jahr auf ein Neues die gesamte Holzerntekette, vom Mann an der Motorsäge über die eingesetzten Maschinen bis zur Vermarktung des Holzes, organisiert werden. In anderen Kommunen wurde mit der Esche in einem Aufwasch ’tabula rasa’ gemacht“, heißt es dazu aus dem Rathaus weiter.

Der Stadtförster gibt den Nutzern besagter Facebookgruppe aber recht in ihrer Einschätzung, dass sich der Schlosspark derzeit nicht sehr attraktiv zeigt. „Das liegt aber in der Natur der Sache, weil erst einmal abgewartet werden musste, welche Dimension die Erkrankung der Eschen im Bereich zwischen Wohnpark und Schlosssee noch annehmen wird. Es handelt sich hier um eine Krankheit, die vor fünf Jahren selbst in Forstkreisen noch kaum diskutiert wurde“, zeigt Nuber auf, warum auf diesem Gelände erst nach einer bestimmten Frist Anpflanzungen vorgenommen werden können.

„Im bevorstehenden Frühjahr werden nun je nach Standort insgesamt 250 Eichen und Erlen gepflanzt. Eine forstwirtschaftliche Nutzung des Schlossparks ist weiterhin nicht vorgesehen und ist vom Eigentümer, dem Fürstlichen Haus in Wolfegg, auch nicht gewollt.“

Allerdings bleiben nach Angaben Nubers Äste und Kronenteile unter sieben Zentimeter Länge „als sogenanntes Derbholz auf der Fläche liegen. Diese Äste stellen zum nach ihrer Zersetzung wichtige Nährstoffe für weitere Baumgenerationen bereit. Und sie sind ein wichtiger Lebensraum für Pilze und kleinste Lebewesen“, erläutert der kommunale Förster „Facebook“-Usern, die sich am derzeitigen Eindruck des Parks stören. „Auf der einen Seite wird der blank gekehrte Wald gefordert, auf der anderen Seite der Urwald ohne menschlichen Eingriff. Man kann es einfach nicht allen recht machen“, weiß Nuber.

Auf dem ehemaligen Fischzuchtgelände wurden zuletzt – wie berichtet - ebenfalls Bäume gefällt in Vorbereitung auf die geplante städtebauliche Umnutzung des Geländes. Nuber: „Dort waren es wie gesagt nicht nur kranke Eschen, sondern die gesamte Bestockung mit Erlen, Bergahorn, Hainbuchen, Linden und eine Thuja wurde entfernt.“ Aus Gründen der Wegsicherungspflicht traf es in den letzten Monaten in allen städtischen Grünanlagen kranke Eschen (SZ berichtete). Betroffen waren Bereiche am Stadtsee, im Eschle, im Aschen, auf dem Döchtbühl und in der Krumhalde. „In Bereichen wo sich zu 100 Prozent Eschen finden wie am Seeweg, fällt die Abholzung natürlich sehr viel mehr auf als in gemischten Wäldern wie an der Krumhalde“, so Nuber dazu.

Zuletzt sorgten Forstarbeiten am Dienstag auf Höhe des Freibades dafür, dass die Zufahrt zum Krankenhaus voll gesperrt werden musste. „Ein Baum wurde aufgrund eines ’Anfahrschadens’ gefällt. Die anderen wurden umgemacht, weil sie schräg in Richtung Straße hinauswuchsen und ihre Wurzeln am Gehweg Verwerfungen und damit Schäden verursacht haben“, informiert die städtische Pressestelle.