Stadtbücherei zeigt ein Piratentheater für Kinder

Die Waldseer Stadtbücherei bietet für Kinder ab vier Jahren ein Piratentheater an. Das Gastspiel des Theaters „Sturmvogel“ aus Reutlingen zeigt das Stück „Mini Mutig und das Meer“ am Donnerstag, 5. August, von 10 bis 11 Uhr und von 11.30 bis 12.30 Uhr im Spitalkeller.

Zum Inhalt laut Mitteilung der Stadt: „Mini Mutig und das Meer“ erzählt das Abenteuer der kleinen Piratin Mini. ,Tochter, du bist einfach nicht mutig genug’, sagt Minis Papa, der Piratenkapitän. Aber was soll Mini auch machen, wenn der Degen doch so scharf ist und das Meer so schrecklich tief? Und sie wäre doch so gerne eine richtige Piratin! Doch da ist schon das Malheur passiert: Der Papa wird durch einen verzauberten Wackelpudding des schwarzen Admirals in ein Huhn verwandelt, und Mini muss die Zaubermuschel finden und ihn retten. Zusammen mit dem Publikum beweist Mini Mutig, dass auch Kinder allen Gefahren gewachsen und richtig mutig sind.