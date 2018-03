Stadtbücherei schneidet bei Kundenbefragung gut ab

Von Oktober bis Ende November vergangenen Jahres hat sich die Stadtbücherei Bad Waldsee mit 30 anderen Bibliotheken des Regierungsbezirks Tübingen an einer Befragung ihrer Besucher beteiligt. Wie die Stadtbücherei mitteilt, wollte sie damit ein differenziertes Meinungsbild zur Wahrnehmung der Bücherei und ihrer Dienstleistungen sowie Anregungen und Vorschläge erhalten. Nun liegen die Ergebnisse der Befragung vor.

95 Prozent der Besucher finden nach Angaben der Stadt die Atmosphäre als sehr angenehm, lebendig, kommunikativ und ruhig. Das sei sicher auch ein Grund, warum 40 Prozent der Befragten angaben, mehrmals im Monat die Stadtbücherei zu besuchen. Rund ein Drittel der Gäste komme ein- oder mehrmals die Woche zum Ausleihen, Stöbern, Informationen suchen oder Zeitung lesen. Die Stadtbücherei sei trotz Google, Amazon und Facebook ein wichtiger Treffpunkt im Mittelpunkt der Stadt.

Die Stadtbücherei binde auch Wirtschaftskraft ins Zentrum, so die Stadt. Rund zwei Drittel der Gäste würden ihren Besuch mit einem Einkauf im Stadtzentrum verbinden.

Wichtige Beweggründe für einen Büchereibesuch sind laut Mitteilung die Interessensgebiete Familie, Hobby und Freizeit. Die Stellung der Stadtbücherei als kommunales Informationszentrum werde dadurch verdeutlicht, dass rund 40 Prozent der Befragten Informationen für Schule, Studium, Ausbildung oder berufliche Bildung finden. Die freundliche und hilfsbereite professionelle Beratung und Informationsvermittlung werde dabei von 97 Prozent der Befragten als gut bis sehr gut eingeschätzt.

Die Befragung vermitteltelte auch eine Fülle von Anregungen für die zukünftige Bibliotheksarbeit vor Ort, die in nächster Zeit intern diskutiert werden sollen – so geänderte Öffnungszeiten (etwa mittags früher oder an einem weiteren Tag neben Dienstag durchgehend geöffnet), Ergänzungen im Medienbestand sowie räumliche beziehungsweise einrichtungsbezogene Veränderungen.