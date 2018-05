Stadtarchivar: „Der Döchtbühlturm muss weg“

Gerne veröffentlichen wir Ihre Erinnerungen und Anekdoten, die Sie in Verbindung mit dem Turm in Erinnerung haben. Schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.waldsee@schwaebische.de. Bitte teilen Sie uns Ihren Vor- und Nachnamen und ihren Wohnort mit, auch ein altes Foto zu Ihren Erlebnissen veröffentlichen wir gerne.