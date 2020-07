Stadt zu Besuch beim Schreiner

Die Inhaber der Schreinerei Wirth-Bucher, Inge und Michael Bucher, haben Vertreter der Stadtverwaltung Bad Waldsee in ihrem Betrieb in Hittelkofen begrüßt. Bürgermeister Matthias Henne, die Haisterkircher Ortsvorsteherin Rosa Eisele, die städtische Wirtschaftsförderin Shqipe Karagja und Brigitte Göppel von der städtischen Öffentlichkeitsarbeit waren zu einem Betriebsbesuch gekommen. Die Delegation wollte einen Einblick erhalten, wie es den Unternehmen in der Corona-Krise ergehe.

Dass auch das Thema Digitalisierung in einem traditionellen Handwerksbetrieb eine enorme Rolle spielt, zeigte Michael Bucher anhand der digitalisierten Planungs- und Arbeitssoftware, angefangen beim 3D-Aufmaß über die Lagerverwaltung, die Konstruktion von Sonderanfertigungen und die Visualisierung der Raumplanung bis hin zu einem „Kameraflug“ durch fotorealistische Planungen. Zum Portfolio des Unternehmens zählt außerdem auch das Smart-Home, bei dem im Rahmen des Innenausbaus und der Lichtplanung auch diese Zukunftstechnologie eingebaut werden kann.

Zu Beginn des Besuches gaben die Inhaber einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des traditionsreichen Schreinerbetriebs. Im Jahr 1935 hatte Maximilian Wirth, der Großvater von Inge Bucher, das Unternehmen als Bau- und Möbelschreinerei gegründet. Dessen Sohn Hans Wirth übernahm den Betrieb 1963 und legte den Schwerpunkt auf den Bau von Fenstern und Landhaustüren. Im Jahr 1998 übernahmen Michael und Inge Bucher, beide Schreinermeister, die Schreinerei, damals mit Schwerpunkt auf dem Privatkundengeschäft. In den Jahren 2008 und 2009 wurde das Angebot auf die Herstellung von Möbeln sowie den Innenausbau und der Objekteinrichtungen für öffentliche, gewerbliche und private Auftraggeber erweitert.

Michael Bucher engagiert sich zudem ehrenamtlich als Kreishandwerksmeister und in der Jugendarbeit. So beteiligt er sich an der Bildungspartnerschaft mit den Schulen und ist Ausbildungsbotschafter.

Zudem wurde über Regionalität und Nachhaltigkeit gesprochen. Auch der Einsatz von klimaneutralen und regionalen Baustoffen sowie der verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und Natur waren Thema.