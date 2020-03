Stadt will Bad Waldsee zum Sicheren Hafen erklären

Der Verwaltungsausschuss des Bad Waldseer Gemeinderats trifft sich am Dienstag, 3. März, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zur öffentlichen Sitzung. Die Räte beschäftigen sich laut Tagesordnung unter anderem mit der Initiative „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sieht vor, dass Bad Waldsee zum Sicheren Hafen erklärt wird. Nach der Vorberatung des Verwaltungsausschusses am Dienstag hat dann der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17. März die Entscheidungshoheit. Das Aktionsbündnis „Sicherer Hafen Bad Waldsee“ hatte im November insgesamt 569 Unterschriften im Rathaus abgegeben und setzt sich dafür ein, dass die Kurstadt ein Sicherer Hafen für in Seenot geratene geflüchtete Menschen wird.

Weiterhin auf der Tagesordnung stehen der Jahresbericht der Kulturförderung in Bad Waldsee sowie die Tourismusbilanz für 2019.