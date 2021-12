Stadt weist auf Räum- und Streupflicht hin

Die Stadtverwaltung Bad Waldsee weist anlässlich der ersten Schneefälle auf die Räum- und Streupflicht für Straßenanlieger hin.

In der Streupflichtsatzung werde die Räum- und Streupflicht für die Gehwege beziehungsweise Flächen am Rand der Fahrbahn von mindestens einem Meter Breite den Straßenanliegern übertragen. Auch in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen sei die Randfläche in einer Breite von mindestens einem Meter zu räumen und zu streuen. Der weggeräumte Schnee soll auf dem restlichen Teil des Gehweges – wenn der Platz dafür nicht ausreicht, am Rand der Fahrbahn – angehäuft werden.

Die Gehwege müssten werktags bis 7 Uhr sowie sonn- und feiertags bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach dem jeweiligen Zeitpunkt Schnee falle oder Schnee- beziehungsweise Eisglätte auftrete, sei unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Die Streupflicht ende um 21 Uhr.

Nach Eintreten von Tauwetter müssten die Straßeneinläufe und -rinnen von Schnee und Eis befreit werden, damit das Tauwasser abfließen kann und nicht bei erneutem Kälteeinbruch zur Eisfalle wird.

Zum Bestreuen sei abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Streugranulat zu verwenden. Ausnahmsweise könnten auftauende Streumittel verwendet werden, soweit Glätte nicht auf andere zumutbare Weise beseitigt beziehungsweise ausreichend abgestumpft werden kann. Dies gelte bei extremer Eisglätte oder gefrierendem Regen. Auftauende Streumittel dürfen nur in unbedingt notwendigem Umfang gestreut werden.

Im städtischen Baubetriebshof sei beim Wertstoffplatz eine Splittkiste aufgestellt. Dort könne montags bis donnerstags von 7 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 7 bis 12 Uhr Splitt in kleineren Mengen kostenlos entnommen werden. Abholbehälter sind mitzubringen.

Um einen reibungslosen Winterdienst des städtischen Baubetriebshofes zu ermöglichen, müsse den Räumfahrzeugen freie Zufahrt zu den entsprechenden Straßen, Wegen und Plätzen gewährt werden. Kraftfahrzeuge müssten so geparkt werden, dass die Räumfahrzeuge problemlos vorbeifahren können. Das gilt insbesondere für Wendeplatten.

Durch Schneefall hängen oft auch Zweige in den Gehweg- und Straßenbereich herab. Bürger müssten prüfen, ob Zweige in den Straßenraum hängen und gegebenenfalls behindernde Zweige abschneiden.