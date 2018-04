Stadt unterstützt die Eugen-Bolz-Schule

Die Stadt Bad Waldsee unterstützt die Eugen-Bolz-Schule finanziell. So stellen die Stadtverantwortlichen einen Förderantrag und schießen maximal 33 200 Euro aus eigener Tasche hinzu. Bis zum Jahr 2022 stehen an der Schule Investitionen in Höhe von rund einer Million Euro an.

In den nächsten vier Jahren sollen an der Eugen-Bolz-Schule unter anderem die Schultoiletten saniert, die Bodenbeläge erneuert und Deckenverkleidungen instandgesetzt werden. Auf dem Sanierungsplan stehen außerdem neue Zimmertüren und eine verbesserte Tafelausleuchtung. Die Kosten werden auf rund eine Millionen Euro beziffert. Wie aus der Sitzungsunterlage des Verwaltungsausschusses hervorgeht, ist die Eugen-Bolz-Stiftung Mitte März auf die Stadt zugegangen und hat auf einen speziellen Förderantrag nach der Schulbausanierung des Bundes aufmerksam gemacht. Hierbei stellt die Kommune den Zuschussantrag und beteiligt sich mit mindestens zehn Prozent der förderfähigen Kosten an der Gesamtsanierungsmaßnahme. Dieser Wert liegt bei rund 33 000 Euro. Die Förderung des Bundes könnte sich bei einem positiven Bescheid auf rund 330 000 Euro belaufen.

Einstimmig sprach sich der Verwaltungsausschuss für die Antragsstellung aus. Eine Irritation gab es bei Florian Becker (FW). Schließlich erfüllt Bad Waldsee laut dem vorliegenden Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KlnvFG) die Voraussetzungen einer finanzschwachen Kommune. „Wie kann das sein“, fragte Becker. Kämmerer Thomas Manz lachte daraufhin und räumte ein, dass sich die Stadtverantwortlichen selbst gewundert hätten. „Es handelt sich um eine sehr komplizierte Bewertungsmethode des Bundes“, ließ Manz wissen und ergänzte: „Nehmen wir es einfach so hin.“