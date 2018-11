Stadt unterstützt 15 karitative Vereine mit 20 000 Euro

15 karitativ tätige Waldseer Vereine und Gruppierungen bekommen für ihre Arbeit zugunsten bedürftiger Menschen Zuschüsse von der Stadt in Höhe von insgesamt 20 000 Euro. Den entsprechenden Vorschlägen einer Arbeitsgruppe ist der Verwaltungsausschuss in öffentlicher Sitzung am Dienstag einstimmig gefolgt.

Die genannte Arbeitsgruppe hatte im Vorfeld der Vergabe für 2018 Vereine und Gruppierungen angeschrieben, die sich für bedürftige Waldseer Bürger engagieren. In ihrem Schreiben wurden sie über die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung seitens der Kommune informiert. Die eingegangenen Anträge waren von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Rita König (SPD), Elisabeth Pahn (Freie Wähler), Michael Kaiser (GAL) und Thomas Knoll (CDU) geprüft worden.

Ihre Vorschläge über die jeweilige Höhe der finanziellen Förderung wurden nun vom Ausschuss wie folgt gebilligt: „Arkade“ Ravensburg (2000 Euro); „Brennessel“ Ravensburg (2000 Euro); Suppenküche „Klosterstüble“ (2500 Euro); „Frauen und Kinder in Not“ Ravensburg (500 Euro); Kolping-Sozialladen „Solisatt“ (1000 Euro); Telefonseelsorge Oberschwaben (1000 Euro); Kinderschutzbund (1500 Euro); Hospizgruppe (1000 Euro); Arbeitskreis für Menschenrechte, Asyl, Frieden, Umwelt und globale Bildung „Global“ (2500 Euro); Arbeitsgemeinschaft „Eine Welt“ (500 Euro); Förderverein Döchtbühlschule „Vielfalt Leben“ (500 Euro); Solidarische Gemeinde Reute (2000 Euro); Ökumenische Kleiderstube (500 Euro); Helferkreise in Bad Waldsee, Haisterkirch und Reute-Gaisbeuren (1500 Euro) sowie Flüchtlingshilfe und sonstige kleinere soziale Zwecke/Verwaltung (1000 Euro).