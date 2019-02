Stadt und Rehakliniken sammeln 57 Handys

Die während der Jahresschlussfeiern der städtischen Rehakliniken und der Verwaltung der Stadt Bad Waldsee bereitgestellten Handy-Sammelboxen sind gut gefüllt worden. So kamen innerhalb weniger Stunden 57 Handys zusammen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das entspricht einer Sammelmenge an Rohstoffen von insgesamt 513 Gramm Kupfer, 8,55 Gramm Silber und 1,5 Gramm Gold. Insgesamt wurden 2018 in Bad Waldsee über die Stadtverwaltung aus allen Sammelstellen 149 Handys fachgerecht entsorgt und recycelt. Das ergab 1,34 Kilogramm Kupfer sowie 22,4 Gramm Silber und 3,73 Gramm Gold, was einem Wert von etwa 150 Euro entspricht, also rund einem Euro pro Handy. Der Erlös aus den Rohstoffen wird derzeit für die Renaturierung von Flüssen in Deutschland verwendet, heißt es weiter in dem Pressetext. Die Handysammelaktion sei nicht nur ökologisch sinnvoll. Denn bei der Abgabe von nicht mehr benutzten Handys, Smartphones oder Tablets in den Sammelboxen ist sichergestellt, dass alle Daten korrekt gelöscht werden und eine fachgerechte Entsorgung stattfindet.