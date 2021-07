Stadt sucht neue Leitung für Waldkindergarten

Das erste Betriebsjahr im neuen Waldkindergarten „Schorrenwichtel“ ist noch nicht ganz vorüber und schon muss die Stadt Bad Waldsee nach einer neuen Leitung suchen. Hat es Andrew Jones etwa nicht gefallen in dieser naturnahen Einrichtung, für die zuletzt in mehreren Stellenausschreibungen nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gesucht wurde?

Das ist der Grund

„Nein, das ist nicht der Grund. Unser bisheriger Leiter hat viel mehr eine weitere Anfahrt von seinem Wohnort zur Arbeitsstelle in Bad Waldsee und nachdem dort in unmittelbarer Nähe die Leitung für eine Waldkindergartengruppe gesucht wurde, wird er diese Stelle annehmen“, teilte die Rathaus-Pressestelle auf SZ-Anfrage dazu mit. Der Wechsel des in Biberach wohnhaften Familienvaters, der als engagierter Vertreter der Waldpädagogik gilt, habe „nichts mit seiner aktuellen Stelle in Bad Waldsee oder mit seinen Kollegen zu tun“, informierte Brigitte Göppel. „Das Team und die Kinder würden ihm viel mehr in guter Erinnerung bleiben, wie er selber sagt.“ Bis zu den Sommerferien werde Jones die Geschicke des Waldkindergartens deshalb auch „nach wie vor mit großer Freude und Leidenschaft leiten“.

Kindergarten voll belegt

Die Kommune habe diese Leitungsposition frühzeitig ausgeschrieben und die Stadtverwaltung arbeite „mit Hochdruck an der Nachbesetzung, damit das neue Kindergartenjahr in der dann mit 20 Mädchen und Jungen voll besetzten Kindertageseinrichtung auch in voller Personalstärke beginnen kann“, heißt es seitens des Rathauses dazu. Neu eingestellt werden soll im „Schorrenwichtel“ zudem eine Fachkraft als Elternzeitvertretung, so Göppel abschließend.