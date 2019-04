Stadt stellt Nahwärme-Projekt vor

Die Stadtwerke Bad Waldsee werden in der Innenstadt eine Nahwärmeversorgung aufbauen. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, wird die Wärme in einer Heizzentrale, die neu errichtet wird, erzeugt. So werde die Innenstadt mit umweltfreundlicher und preisstabiler Wärme versorgt. Am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr gibt es dazu eine öffentliche Informationsveranstaltung im Haus am Stadtsee.

Die Stadtwerke informieren über den Verlauf des Netzes, über die Wärmeerzeugung, über die Preise, über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und über die Anschlussmöglichkeiten. Gleichzeitig informiert die unabhängige Energieagentur Ravensburg über Sanierungsmöglichkeiten, Solarpotenziale und Fördermöglichkeiten. Im Anschluss stehen die Fachleute auch für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Das Projekt sei Bestandteil des städtischen Energie- und Klimaschutzkonzepts. Die CO-Emissionen sollen nachhaltig gesenkt werden, teilt die Stadt weiter mit. Um das zu erreichen, soll der Anteil von erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung an der Wärmeerzeugung erheblich gesteigert werden. Die Nahwärmeversorgung Bad Waldsee leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Rund 1800 Tonnen Treibhausgasemissionen können damit pro Jahr vermieden werden, heitß es weiter. Die Stadtwerke unterstützen die ersten Anschlussnehmer mit einem Zuschuss.