Stadt setzt verstärkt auf Geschosswohnungsbau

Von 2007 bis 2017 hat die Anzahl der Wohngebäude in Bad Waldsee um 374, die Anzahl der Wohnungen um 925 zugenommen, die Einwohnerzahl stieg im gleichen Zeitraum um 471, teilt die Stadtverwaltung mit und beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg. Die Belegungsdichte, also Einwohner je Wohnung, sei jedoch im gleichen Zeitraum von 2,4 auf 2,2 zurückgegangen. Dabei sei nach Angaben der Stadt noch zu berücksichtigen, dass Bad Waldsee durch den Zensus im Jahr 2011 rund 460 Einwohner in der Statistik verloren habe.

Zuletzt entstandene Baugebiete mit Wohneinheiten (WE):

Ballenmoos I und II (130 WE)

Frauenberg VI (50 WE)

Untere Bachäcker Haisterkirch (30 WE)

Am Zettelbach Gaisbeuren (45 WE)

Baugebiet Untere Bachäcker II in Haisterkirch (21 WE, wird derzeit umgesetzt)

Geplante Baugebiete:

Ballenmoos III (55 WE)

Pfändle (70 WE)

Drei Eichen Reute (20 WE)

Hungerberg Michelwinnaden (15 WE)

Hinzu kommen private Erschließungen und Nachverdichtungen im Innenbereich (Einzelfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder Geschosswohnungsbau).

Dazu zählen:

Grüner Weg (18 WE), Gartenstraße (33 WE), Rotkreuzweg (21 WE), Unterurbacher Weg (mehrere Vorhaben, 44 WE), Muschgaystraße (34 WE), Michelwinnaden: Kalkofen (3 WE), Fichtenstraße (2 WE).

In Planung: Aulendorfer Straße (zwei Vorhaben, 13 WE), Dorfstraße (7 WE), Hölderlinweg (7 WE), Fasanenweg (12 WE).

Noch offen: Mittelurbach (zwei Vorhaben, 35 WE). (kik)