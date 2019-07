Stadt schenkt Brautpaaren zur Hochzeit ein Schreibset

Wer in Bad Waldsee heiratet, bekommt vom Standesamt ab sofort ein Schreibset mit in die Ehe. Dies ist laut Mitteilung zum Beispiel für Unterschriften bei wichtigen Entscheidungen geeignet, vielleicht aber auch für eine Liebesbotschaft an den Partner. Oder wenn die Familie wächst, würden die Kleinen vielleicht das erste Mal ihren Namen mit einem Stift aus diesem Holzmäppchen schreiben.

Das Set besteht aus einem Füllfederhalter und einem Kugelschreiber. Im Bild zu sehen sind (von links) die Standesbeamtinnen Andrea Tangl, Martina Schindler, Margit Geiger und Carmen Herzer. Das Standesamt ist erreichbar unter Telefon 07524 / 941331 oder 941356 sowie per E-Mail an standesamt@bad-waldsee.de