Stadt richtet Notfalltelefon ein

Die Stadt Bad Waldsee als Träger der Schulsozialarbeit vom Bildungszentrum Döchtbühl bietet allen Schülern und Eltern eine Notfalltelefonnummer an, um in schwierigen Krisensituationen bei Bedarf einen kompetenten Ansprechpartner zu haben. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Die Stadt möchte in dieser schwierigen Corona-Pandemie-Zeit möglichst vielen zur Seite stehen und ruft deshalb auf: „Ihr dürft Euch sehr gerne bei uns melden. Bitte nicht zögern, einfach anrufen, wir sind gerne für Euch da. Dasselbe gilt natürlich auch für Eltern.“ Das Notfalltelefon ist durchgehend montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0151 / 42589068 erreichbar. Medizinische Sachverhalten könnten nicht beantwortet werden können.