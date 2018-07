Stadt prüft Mittelinsel in der Friedhofstraße

Um auf kürzestem Wege von der Innenstadt auf das Heber-Areal zur Kur-Apotheke und dem Lebensmittelgeschäft „Onkel Robert“ zu gelangen, muss die Friedhofstraße überquert werden. Diese Überquerung ist nicht ganz einfach. Es kann zu gefährlichen Situationen kommen oder die Geduld der Fußgänger kann stark strapaziert werden, weil sie lange am Straßenrand warten müssen, bis die Straße frei ist. Daher hat die Stadt schon einige Verkehrsmaßnahmen prüfen lassen. Aktuell befassen sich die Verantwortlichen mit einer Mittelinsel.

Wie Rathaussprecherin Brigitte Göppel auf SZ-Nachfrage mitteilt, „kann eine Fußgängerschutzinsel an der Stelle eine sichere Alternative zu den bereits geprüften und verworfenen Querungsverbesserungen sein und ein sicheres Queren der Friedhofstraße ermöglichen.“ Derzeit prüfe die Verwaltung, ob eine solche Mittelinsel als Querungshilfe umsetzbar ist. „Erste konzeptionelle Überlegungen zeigen Lösungsansätze auf. Diese müssen nun jedoch durch konkrete Planungen überprüft werden“, berichtet Göppel.

Erst vor Kurzem seien Vermessungen vor Ort durchgeführt worden. Anhand der Messergebnisse könnten konkrete Planungsüberlegungen erarbeitet werden „Auf Basis der Vermessungen können nun die konkrete Machbarkeit und die Realisierungsvoraussetzungen konkret geklärt werden“, so Göppel. Erst nach Vorliegen der Unterlagen könnten weitere Gespräche mit Betroffenen geführt werden. Aus städtischer Sicht stelle die sichere Querungshilfe eine „dringlichen Maßnahme“ dar.

Abfuhr für zusätzliche Ampel

In der Vergangenheit hat sich die Stadt schon mehrfach mit der Situation befasst und auf SZ-Nachfragen immer wieder auf die bestehende Fußgängerampel im Kreuzungsbereich Frauenbergstraße/Friedhofstraße hingewiesen. Außerdem gibt es zwei weitere Ampeln beim Friedhof und der Muschgaystraße. „Die Einrichtung einer zusätzlichen Fußgängerampel kann wegen der damit verbundenen negativen Verkehrsauswirkungen, nicht befürwortet werden“, erteilt Göppel dieser Überlegung eine Abfuhr. Auch die Anordnung eines Zebrastreifens sei auf der Friedhofstraße nicht möglich. Die Rathaussprecherin begründet die Unzulässigkeit mit straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben beziehungsweise Sicherheitsgründen. „Dies ergab sich aus mehreren Gesprächen mit den beteiligten Stellen“, erklärt Göppel.

Hinsichtlich der Ampelquerung beim Friedhof wurde Robert Lippmann, Betreiber von „Onkel Robert“, von seinen Kunden darauf aufmerksam gemacht, dass hier keine Barrierefreiheit gegeben ist. Der Bürgersteig bei der Einfahrt zum Friedhofparkplatz ist nicht abgesenkt. Demnach stoßen Rollator- und Rollstuhlfahrer an den Bordstein an und meiden diesen Weg. Einer möglichen Mittelinsel steht Lippmann positiv gegenüber: „Wir sind für alles, was die Situation sicherer macht.“

Die Stadt verfolgte zuletzt eine weitere Strategie, um die Situation vor Ort zu verbessern. Und so wurde eine ganztägige Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer angedacht. Warum diese Möglichkeit nicht realisiert werden kann? Dazu Göppel: „Im Zuge des Lärmaktionsplans wurde seitens der Stadt gegenüber dem Regierungspräsidium als höherer Verkehrsbehörde dafür argumentiert. Dem Vorschlag der Stadt konnte jedoch durch das Regierungspräsidium nicht zugestimmt werden.“