Stadt mahnt zur Vorsicht im Tannenbühl

Die extrem starken Regenfälle der vergangenen Tage haben auch im Bad Waldseer Naherholungsgebiet Tannenbühl ihre Spuren hinterlassen und es wurden etliche Wege ausgespült. Das teilt die Stadt mit. Vor allem der Schlussteil des Waldsportpfads wurde laut Mitteilung der Stadt entlang des Rotwildgeheges durch eine tiefe Erosionsrinne in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb müsse dieser Teil momentan auch gesperrt werden. „Die Waldbesucher, vor allem die Radfahrer, sollten im Tannenbühl zurzeit enorm vorsichtig unterwegs sein und genau auf den Untergrund achten. Bis zur Reparatur der Wege wird es leider ein wenig dauern, da der Wegebautrupp gerade an allen Ecken und Enden gebraucht wird“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Stadt bitte um Vorsicht.