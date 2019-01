Stadt lässt Flachdach der Schulturnhalle vom Schnee befreien

Zu einem solchen Einsatz werden Feuerwehr und städtischer Baubetriebshof nicht in jedem Winter gerufen: Am Freitag befreiten die Helfer in stundenlanger Arbeit das große Flachdach der Waldseer Gymnasiumturnhalle von einem guten halben Meter Schnee. Als „reine Vorsichtsmaßnahme“ bezeichnete Bürgermeister Roland Weinschenk diese Schneeräumaktion auf SZ-Anfrage.

Zwar waren diese Bilder nicht ganz so spektakulär wie jene, die derzeit allabendlich vom Schneeräumen in den bayerischen Krisengebieten gesendet werden. Aber Kraft und Ausdauer waren auch im Bildungszentrum Döchtbühl vonnöten, um das Flachdach der Sporthalle von der schweren Schneelast zu befreien. „Also so gute 50 Zentimeter lagen da heute morgen schon drauf“, weiß Feuerwehrmann Klaus Haidorf, der der SZ-Berichterstatterin mit Hilfe der Drehleiter auf das Gebäude half. „Im Korb haben wir auch unsere Männer, die Schneefräsen und Räumgeräte hinauftransportiert, weil es keine andere Möglichkeit gab, aufs Dach zu kommen“, berichtet Haidorf.

Um die Mittagszeit war dann erkennbar, dass die Helfer vorankommen und dass das Dach damit auch wieder bereit ist für die Aufnahme weiterer Schneemengen, die ab Sonntagabend angekündigt sind. „Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme seitens der Stadt, die nur die Räumung dieses einen Hallendachs betrifft und die keinerlei Auswirkungen hat auf den Betrieb in der Turnhalle selbst“, begründete Weinschenk gegenüber der SZ die Aktion. Um Probleme zu vermeiden, die schwere Schneemassen auf Flachdächern auslösen können, habe die Stadtverwaltung eine „statische Berechnung“ betroffener Gebäude im Eigentum der Stadt in Auftrag gegeben. „Und im Ergebnis dessen lassen wir akut nur dieses Hallendach räumen, um sicherzugehen“, so das Stadtoberhaupt dazu.

Bleibt abzuwarten, wie sich das angekündigte Tauwetter am Sonntag mit nachkommendem Regen und späterem Schneefall weiter auswirken wird auf die Flachdächer der öffentlichen Gebäude. Weinschenk: „Wir haben das im Blick und notfalls wird weiter geräumt, um keinerlei Risiko für die Statik der Bauten einzugehen.“