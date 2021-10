Stadt kontrollierte Wirte in Bad Waldsee

Die Gaststättenbehörde und der Gemeindevollzugsdienst haben in Bad Waldsee am Donnerstag und Freitag 13 Gaststätten im gesamten Stadtgebiet daraufhin kontrolliert, ob die Bestimmungen der Coronaverordnung eingehalten werden. Hintergrund war eine Schwerpunktkontrollaktion des Landes.

Stadt teilt Ergebnis mit

„Vor Ort wurde festgestellt, dass sich die Gastwirte an die Coronavorgaben halten“, teilte die Stadt am Freitagnachmittag mit. Kleinere Mängel, wie der fehlende Aushang mit den geltenden Hygienemaßnahmen am Eingang, seien mit den Wirten besprochen worden und würden nicht geahndet. Zudem seien bereits in den vergangenen Wochen mehrere Kontrollen durchgeführt worden und das unabhängig von der Kontrollaktion des Landes, so die Stadt.