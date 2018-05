Stadt informiert Vereine über Datenschutz

Die Datenschutzgrundverordnung tritt am 25. Mai in Kraft. Sie gilt auch für Vereine. Die Stadtverwaltung bietet hierzu eine Informationsveranstaltung für Vereine an. Diese findet laut Pressemitteilung am Dienstag, 24. Juli, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren statt. Die Veranstaltung soll für datenschutzrelevante Sachverhalte sensibilisieren. Außerdem werden die wichtigsten Inhalte der Datenschutzgrundverordnung angesprochen.

Anmeldungen können bei der Stadtverwaltung bis 29. Juni unter der Telefonnummer 07524/941367 erfolgen. An-gesprochen sind vor allem Mitglieder des Vorstandes und Personen im Verein, die mit der Mitgliederverwaltung und deren entsprechenden Daten betraut sind. Vereine, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben, können im Rahmen eines Gedankenaustausches ihre Erfahrungen und Hinweise einbringen.