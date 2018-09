Stadt gratuliert persönlich zur Geburt

„Bad Waldsees ganzer Stolz“ ist Romy Michalk: Das Kleinkind vom Frauenberg ist eines von vielen Neubürgern, das einige Wochen nach seiner Geburt von der Stadt Bad Waldsee Besuch bekommen hat. Johanna Hess vom Fachbereich „Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerschaftliches Engagement“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Eltern persönlich zu beglückwünschen und ihnen bei einem Hausbesuch ein kleines „Willkommenspaket“ zu überreichen. Und dieser Service der Kommune wird gerne angenommen – jedenfalls bekommt die städtische „Familienbesucherin“ nur äußerst selten einen Korb auf ihre Terminanfrage hin.

Romy ist noch schläfrig und blinzelt aus müden Augen auf die fremden Leute, die da am frühen Morgen die Wohnung ihrer Eltern Ellen Michalk (32) und Philipp Krämer (28) betreten und die Kamera zücken. Doch kaum wird das Neugeborene von Hess angesprochen, beginnt die Kleine zu lächeln und greift nach dem Finger an der Hand, die sich ihr entgegengestreckt. Keine Frage: Familienbesuche sind „das Ding“ der kommunalen Mitarbeiterin. Jedenfalls strahlt die zweifache Mutter dabei fast so wie die jungen Eltern selbst. „Beim ersten Kind sind die Mütter und Väter wie verzaubert und dieser Funke springt auf mich über“, lacht sie und räumt ein, dass ihr die Aufgabe, die sie seit Januar 2018 ausfüllt, große Freude bereitet.

„Wir finden es sehr aufmerksam von der Stadt, dass sie an uns Eltern denkt. Wir fühlen uns an die Hand genommen und zudem ist der weiße Body mit dem Stadtwappen hübsch“, sagt Romys Mutter. Sie hält ihr erstes Kind auf dem Arm, damit es alle in der Runde betrachten kann. „Hilfreich sind auch die vielen schriftlichen Informationen, die uns zusammen mit der blauen Tasche übergeben wurden. Beim ersten Kind kommt ja eine ganz neue Phase auf Eltern zu und da ist man dankbar, wenn man weiß, wo’s langgeht“, betont der Vater und hält stolz den weißen Body in die Kamera.

Infos zu Windelsäcken und Co.

Hess händigt bei ihren Antrittsbesuchen unter anderem ein knapp 20-seitiges „Infoheft für junge Familien“ aus. Diese Broschüre erweist sich im Alltag mit Kindern als hilfreicher Wegweiser, weil hier viele Adressen und Ansprechpartner notiert sind, auf die man im Bedarfsfall gerne zurückgreift: Wie ist das mit den Windelsäcken? Wo bekomme ich einen Kinderreise- oder Familienpass her? Wann und wo sind Kinderkleiderbörsen in und um Bad Waldsee herum? Wer leitet Krabbelgruppen? Gibt es am Ort Babyschwimmen, musikalische Frühförderung und weitere Freizeitangebote für junge Familien? Für welche Kita oder welchen Kindergarten sollen wir uns entscheiden? Fragen über Fragen, auf die die Stadtverwaltung mit ihrem neuartigen Heft informative Antworten bereithält.

„Und natürlich finden sich darin auch Beratungsangebote verschiedenen Träger für junge Familien, sollte es ’mal ein Problem geben“, erläutert Hess, dass dieses Infoheft im DIN-A-4-Format „möglichst breit informieren“ soll. Da sich die Broschüre derzeit noch im Aufbau befindet, nimmt die Familienbesucherin gerne weitere Adressen und Anregungen entgegen von Bürgern, so fern diese hilfreich sind für die genannte Zielgruppe. „Wir wollen den jungen Eltern unsere Wertschätzung entgegenbringen, weil der Stadt Bad Waldsee die Kinder und Familien sehr am Herzen liegen“, heißt es folgerichtig im Einleitungstext.

Seit Januar 2018 ist Hess als Familienbesucherin in der Kernstadt im Einsatz. Vor kurzem kamen dann noch die fünf Waldseer Ortschaften Reute, Gaisbeuren, Haisterkirch, Michelwinnaden und Mittelurbach hinzu; zuvor wurde dieser Service von den Ortsvorstehern alleine aufrechterhalten. Inzwischen ist Hess mit von der Partie und sie wird bei ihren Besuchen von den jeweiligen Ortsvorstehern begleitet. „Im Schnitt kommen monatlich zwischen 15 und 20 Besuche in Stadt und Land zusammen, weil 99 Prozent aller angefragten Eltern diesen gerne zustimmen“, freut sich Hess über die positive Resonanz auf den städtischen Willkommensgruß.

Familien schätzen den Besuch

Dieser hat sich unter den Waldseer Familien inzwischen herumgesprochen und wird für gut befunden, wie Michalk bestätigt. „Also in unserem Umfeld freuen sich alle Familien mit Nachwuchs über diese besondere Begrüßung.“ Die städtische Mitarbeiterin hat also ordentlich zu tun mit der Terminierung und Vorbereitung dieser Besuche, zumal sie auch bei den runden Geburtstagen von Waldsees Senioren oder bei Hochzeitsjubiläen zum Einsatz kommt und einen Geschenkkorb überreicht im Namen der Stadt.