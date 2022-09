Stadt gibt Abfahrtzeiten und Haltestellen für Seniorenfahrt bekannt

Etwa 400 Seniorinnen und Senioren haben sich für die diesjährige Seniorenfahrt angemeldet. Diese führt die Teilnehmer am Donnerstag, 15. September, nach Blaubeuren. Mit der Anmeldung erhielten die Teilnehmer ein Anmeldekärtchen, das sie als Anmeldenachweis und zur Sicherung eines Platzes zur Fahrt mitbringen sollen.

Die Stadtverwaltung Bad Waldsee teilt nun in einem schreiben die Abfahrtzeiten und Zustiegsmöglichkeiten mit. Diese sind: Bus 1: 12.30 Uhr, Bad Waldsee Bleiche; Bus 2: 12.15 Uhr, Bad Waldsee Frauenberg, Fahrtrichtung Bleiche, 12.30 Uhr, Bleiche; Bus 3: 12 Uhr, Kümmerazhofen, 12.10 Uhr, Gaisbeuren alte Raiba, Richtung Bad Waldsee, 12.30 Uhr, Bleiche; Bus 4: 12 Uhr, Lindele, 12.10 Uhr, Eschle, 12.15 Uhr, Bahnhof, Seite Bahnhof, 12.30 Uhr, Bleiche; Bus 5: 12 Uhr, Mennisweiler, 12.10 Uhr, Mittelurbach, 12.15 Uhr, Unterurbach, 12.30 Uhr, Bleiche; Bus 6: 12 Uhr, Osterhofen, 12.10 Uhr, Hittelkofen, 12.15 Uhr, Haisterkirch, 12.30 Uhr, Bleiche; Bus 7: 12 Uhr, Reute, Seite Metzgerei, 12.10 Uhr, Steinach Reutestraße, 12.30 Uhr, Bleiche; Bus 8: 12 Uhr, Michelwinnaden, 12.10 Uhr, Lenatweiler, 12.15 Uhr, Steinenberg, 12.30 Uhr, Bleiche.

In Blaubeuren besteht die Möglichkeit zwischen der offenen Stadtführung auch eine kleine Pause in einem der Cafés oder Bäckereien einzulegen. Die Gästeführer, die in der ganzen Altstadt verteilt sind, helfen bei Fragen weiter. Im Anschluss an die Fahrt lädt die Stadt Bad Waldsee wieder in die Durlesbachhalle in Reute zum gemütlichen Abschluss ein. Die Busse kommen gegen 18 Uhr in Reute an.