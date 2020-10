Stadt erinnert an die Afrikanische Schweine-Pest

Wegen der drohenden Gefahr, dass sich das Schwarzwild im Wildtiergehege Tannenbühl mit dem Erreger der Afrikanischen Schweine-Pest (ASP) infizieren kann, weist die Stadt Bad Waldsee darauf hin, dass auf dem gesamten Areal des Geheges ein Fütterungsverbot für mitgebrachtes Futter besteht. Ausgenommen vom Verbot ist das zugelassene Futter aus dem Automaten.

Hintergrund des Fütterungsverbotes ist die enorme Gefahr, dass durch falsches Futter – insbesondere, wenn Bestandteile von Schweinefleisch enthalten sind – das Schwarzwild schwer erkranken kann. Es genüge hier schon ein Brot, das Kontakt zu Wurst hatte. Die Folge einer Infektion sei, dass sämtliche Wildschweine im Gehege getötet werden müssten oder aufgrund des Virus verenden. Für Menschen sei die ASP jedoch nicht gefährlich, wie die Stadt versichert.

Auch bei den anderen Wildarten, besonders beim Steinwild, Muffelwild und beim Rehbock, darf laut Mitteilung kein mitgebrachtes Futter in die Gehege geworfen werden. Öfters würden Tiere an schweren Durchfällen leiden. Diese brächten für die Verantwortlichen der Gehege regelmäßig schwierige Behandlungen mit sich. Trotz aller Bemühungen seien schon etliche Tiere qualvoll verendet. Extrem gefährlich sind Rosskastanien, Maiskolben, faules oder unreifes Obst sowie schimmlige Lebensmittel. Daher bittet die Stadt abschließend, Futterspenden in die bereitgestellten Gefäße geben. Diese werden dann geprüft.