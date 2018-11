Stadt erhöht Zuschuss für Jugendmusikschule

Einstimmig hat der Gemeinderat den Zuschuss für die Jugendmusikschule erhöht. Damit erhält die Einrichtung ab dem Jahr 2019 einen Barzuschuss von 29 Prozent der tatsächlich entstandenen Personalkosten – maximal aber 130 000 Euro. Der städtische Zuschuss hat eine Laufzeit von vier Jahren. Es gab aber auch Kritik.

Hubert Leißle (CDU) übte in der Sitzung Kritik an der „doppelten Deckelung“ von 29 Prozent und maximalen Auszahlung von 130 000 Euro. „Das ist nicht gerade eine Anerkennung oder ein Ausdruck von Wertschätzung“, sagte Leiße und betonte, dass Bürgermeister Roland Weinschenk Mitglied im Vorstand der Jugendmusikschule ist. Thomas Manz, Erster Beigeordneter der Stadt, der diesen Tagesordnungspunkt aufgrund der Befangenheit des Bürgermeisters leitete, fand daraufhin klare Worte: „Wir behandeln die Jugendmusikschule nicht anders als andere Vereine.“

Dominik Souard (GAL) sah die Erhöhung (die SZ berichtete: „Jugendmusikschule bekommt ab 2019 höheren Zuschuss der Stadt“, 14. November) als Eingriff in den privaten Markt an hinterfragte die Auswirkung auf privaten Musiklehrer. „Wie ist das zu argumentieren, wir fordern ja auch keine Ballettschule“, so Souard. Das sei eine grundsätzliche Diskussion, betonte Manz. So war es 1974, als die Jugendmusikschule auf Initiative der Stadt hin gegründet wurde, „politischer Wille, die Jugendmusikschule als Bildungseinrichtung für Musik zu bezuschussen“, so Manz.

Kopfschütteln löste Souards Aussage bei Schulleiter Manfred Fuchs aus, der die Diskussion von den Zuschauerreihen aus verfolgte. „Jugendmusikschulen werden nicht zur Unterstützung der Lehrer gegründet, sondern um den Kindern die musikalische Förderung zu ermöglichen“, berichtete Fuchs auf SZ-Nachfrage und ergänzte: „Wenn es keine öffentlichen Musikschulen gäbe, würde der Musikunterricht aussterben – weil er für die Eltern einfach nicht finanzierbar wäre.“ Die Gemeinderatsentscheidung, den Zuschuss zu erhöhen, begrüßte Fuchs und zeigte sich froh über den positiven Ausgang der Debatte. Vor allem vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Mangelverwaltung zeigte er sich äußert zufrieden. „Wir mussten die Schülerzahl künstlich niedrig halten, damit wir die Deckelung nicht überschreiten“, verdeutlichte er die nun erfreuliche Entwicklung für die Institution.