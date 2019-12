Stadt ehrt und verabschiedet Mitarbeiter

In feierlichem Rahmen sind am vergangenen Donnerstag, 28. November, langjährige sowie ausscheidende Mitarbeiter der Stadtverwaltung, des Spitals zum Heiligen Geist und der Städtischen Rehakliniken geehrt beziehungsweise verabschiedet worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee. Im Rathaus dankte Bürgermeister Roland Weinschenk allen, für das was sie geleistet haben. Auch die jeweiligen Fachbereichsleiter beziehungsweise Abteilungsleiter dankten.