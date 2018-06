Stadt ehrt treue Blutspender am Weltblutspendertag

Guten Grund hat die Stadt Bad Waldsee, jährlich den Mehrfach-Blutspendern öffentlich Danke zu sagen. Dieses Jahr fand der Termin zusammen mit dem Weltblutspendertag am Mittwoch im Mayenbad statt. Bürgermeister Roland Weinschenk dankte in einer kleinen Laudatio den vielen „Lebensrettern“.

„Wir sind stolz auf Mitbürgerinnen und Mitbürger wie Sie, die Sie über Jahre hinweg immer wieder bewiesen haben, dass Nächstenliebe, Verantwortungsgefühl und Hilfsbereitschaft für Sie nicht nur leere Worthülsen sind, sondern gelebte echte Werte“, lobte das Stadtoberhaupt. Allein in Deutschland benötige man rund 15 000 Blutspenden, um den stetigen Bedarf an Blutprodukten zu decken, so Weinschenk. Während früher Diagnosen wie die Blutkrankheit oder Leukämien fast immer einem Todesurteil glichen, helfen heute hier Blutspenden ganz konkret und zielgerichtet. Die größten Einsatzgebiete für Blut und Blutprodukte sind aktuell Krebs- und Herzerkrankungen sowie Magen- und Darmkrankheiten.

Rosa Eisele agierte bei dieser Feier in Doppelfunktion. Einmal zollte sie im Namen der Ortsvorsteher den Mehrfach-Blutspendern Dank und Anerkennung. Bei Verhinderung von Franz Spehn waren Frieder Skowronski und Achim Strobel anwesend. Als Vorsitzende des DRK-Ortsverbands dankte sie auch im Namen von Bereitschaftsleiter Joachim Fischer und seiner Stellvertreterin Evi Dobner: „Vielen Dank, dass Sie von ihrem kostbaren Blut immer wieder etwas zur Lebensrettung der Mitmenschen abgeben“. So konnten dieses Jahr im März 227 Blutspenden verzeichnet werden, im Mai waren es gar 282.

„Blut spenden ist für Sie Herzens- und Ehrensache, Ihr Handeln ist Vorbild“, mit diesen Worten zeichnete der Bürgermeister 52 Personen mit der Blutspenderehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes aus. Nach der Ehrung lud die Stadt zu einem leckeren Essen ein.

Für zehnmaliges Blutspenden mit der Nadel in Gold ausgezeichnet wurden Florian Eisele, Theresia Espe, Alexandra Kogler und Petra Oberhofer. Nicht anwesend waren Tobias Schmid, Corinna Fluhr, Heiko Wachter, Monika Winstel und Thomas Zellmann. Die Nadel mit goldenem Lorbeerkranz für 25-maliges Blutspenden erhielten Tanja Buck, Siegfried Fimpel, Wolfram Fitz, Jürgen Frick, Norbert Hofmann, Margit Kübler und Franz Welte Nicht anwesend waren Regina Cengel, Maria-Brigitta Harsch, Johannes Heimpel, Siegfried Hill, Johannes Maisner und Helga Scholter.

50 Mal gespendet und damit die Nadel mit goldenem Eichenkranz sowie einem Geschenk erhalten haben Fritz Disch, Rita Rist und Christian Sauter. Nicht anwesend war Werner Lang. Die Nadel mit goldenem Eichenkranz „75“ sowie ein Geschenk für 75-maliges Blutspenden erhielten Rosa Eisele, Vorsitzende DRK-Ortsverband, Fridolin Hertkorn, Josef Künst, Andrea Martin, Hans-Peter Waibel und Eugen Waibel. Nicht anwesend war Brigitte Striebel-Jekal.

Stolze 100 Mal hat Bereitschaftsleiter Joachim Fischer gespendet, dafür erhielt er unter großem Beifall die Nadel mit goldenem Eichenkranz „100“, dazu ein Geschenk.