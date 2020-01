Stadt bietet Ferienbetreuung für Ostern und Sommer an

In diesem Schuljahr bietet die Stadt Bad Waldsee wieder zwei Betreuungsangebote für Grundschüler in den Schulferien an. Die Angebote finden laut Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee in der Mensa am Schulzentrum Döchtbühl statt und werden von der Koordinationsstelle Mensa organisiert.

In den Tagen vor den Osterfeiertagen von Montag, 6. April, bis Donnerstag, 9. April, wird gespielt und gebastelt. Die Betreuungszeiten sind täglich von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr mit Mittagessen. Anmeldefrist ist Freitag, 6. März.

An den ersten zwölf Werktagen der Sommerferien von Donnerstag, 30. Juli, bis Freitag, 14. August, kann entweder das Betreuungsangebot halbtags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr oder ganztags von Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr mit Mittagessen und freitags bis 12.30 Uhr gebucht werden. Anmeldefrist ist hier der Freitag, 29. Mai.

Betreuungsplätze sind begrenzt

Beide Betreuungsangebote sind über Reservix, in der Tourist-Info Bad Waldsee oder direkt in der Koordinationsstelle Mensa buchbar. Die Betreuungsplätze sind begrenzt. Der Zeitpunkt der Anmeldung entscheidet über die Teilnahme.

Für Rückfragen und Anregungen steht das Mensateam zu den Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag 9.30 Uhr bis 13.15 Uhr, freitags nach Vereinbarung) persönlich oder telefonisch unter der Telefonnummer 07524/97669500 zur Verfügung oder auch per E-Mail an info@ksm-bad-waldsee.de