Stadt bekommt Geld für drei Elektro-Nutzfahrzeuge

Die Stadt Bad Waldsee bekommt vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine finanzielle Zuwendung von maximal 93 000 für drei Elektro-Nutzfahrzeuge einschließlich Ladeinfrastruktur. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Die Stadt will zwei Fahrzeuge des Typs Goupil G4 beschaffen. Die Verwaltung wird diese Fahrzeuge laut Sitzungsvorlage für die Straßenreinigung und die Park- und Grünflächenpflege als Ersatz für den Fuhrpark des Baubetriebshofs beschaffen. Für das dritte Fahrzeug komme ein Nutzfahrzeug ähnlich dem Renault Kangoo Maxi Z.E mit Ladefläche infrage. Dieses Fahrzeug soll dann für Dienst- und Botengänge sowie Ersatzteilbeschaffungen in der Nähe eingesetzt werden. Zudem solle es als Ersatzfahrzeug dienen, wenn anderer Fahrzeuge der Fuhrparkflotte des Baubetriebshofes in Reparatur oder Inspektion seien.